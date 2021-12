Covid: in Veneto 8 morti in 24 ore e ricoveri in aumento negli ospedali anche nella provincia di Verona

Anche quest'oggi, sabato 11 dicembre, proprio come ieri, il bollettino Covid a cura di Azienda Zero contabilizza nei nuovi casi positivi registrati nella Regione Veneto un numero non meglio precisato di casi riferiti al periodo tra il 27 novembre ed il 3 dicembre 2021, caricati in ritardo a causa dell'attacco hacker subito dall'Azienda Ulss 6 Euganea. Inutile quindi guardare al totale dei nuovi casi (4.062), mentre più attendibile dovrebbe essere il numero riferito per la singola provincia di Verona, ovvero 517 casi in più rispetto alle precedenti 24 ore.

Report Covid Veneto 11 dicembre 2021 ore 8

Il numero dei soggetti attualmente positivi in Veneto è quindi di 47.699, mentre per la singola provincia di Verona sono 5.646. Il numero delle vittime da inizio pandemia in Veneto ha raggiunto quota 12.050, ovvero 8 vittime in più nelle ultime 24 ore. Il triste dato resta immutato per la singola provincia di Verona, ancora ampiamente la più colpita in termini di decessi totali, vale a dire ben 2.702.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, quest'oggi troviamo 803 pazienti Covid curati in area medica, ovvero 34 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive sono 127 i pazienti, vale a dire 4 in più rispetto a ieri. Se si computano anche i pazienti negativizzatisi dall'infezione ma che tuttora necessitano di cure ospedaliere, i ricoverati in area medica sono 889 (ieri erano 852) e quelli in terapia intensiva sono 134 (ieri erano 130).

In merito alla situazione negli ospedali veronesi, si registra quest'oggi un incremento complessivo dei pazienti Covid: in totale troviamo infatti oggi 116 persone curate nelle strutture della nostra provincia (+12), delle quali sono 98 pazienti Covid in area medica (+11) e i restanti 18 nelle terapie intensive (+1). I pazienti ricoverati sono al momento curati negli ospedali di Verona a Borgo Roma e Borgo Trento, quindi nella provincia a Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, al Don Calabria di Negrar e, infine, alla Pederzoli di Peschiera del Garda.