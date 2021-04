Virus: 688 nuovi tamponi positivi e 14 morti in Veneto nelle ultime 24 ore, calo dei ricoveri

Secondo i dati forniti nel bollettino serale di domenica 11 aprile elaborato da parte di Azienda Zero, in Veneto si contano nuovi 272 tamponi positivi rispetto alle ore 8, per un totale nelle ultime 24 ore di 688 nuovi tamponi positivi a livello regionale, di cui 165 nella provincia di Verona.

Per quel che riguarda il dato dei casi attualmente positivi si registra un calo rispetto a ieri, passando dai 31.926 attuali positivi delle ore 17 di sabato agli odierni 31.823 a livello regionale. Lieve rialzo invece per quanto riguarda la provincia scaligera che passa dai 6.002 casi attuali positivi indicati sabato sera ai 6.022 di domenica. Cresce, purtroppo, anche il numero delle vittime: in Veneto si contano ormai da inizio pandemia ben 10.944 decessi, vale a dire 14 morti in più nelle ultime 24 ore (sabato alle ore 17 erano indicati 10.930 decessi). La provincia veronese resta la più colpita della Regione con ben 2.490 vittime, un morto in più nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto 11 aprile 2021 ore 17

La situazione negli ospedali veneti parrebbe in miglioramento con 15 ricoveri di pazienti Covid in meno nelle ultime 24 ore. Sono infatti 1.552 i pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 curati nelle aree non critiche (-16 rispetto a sabato sera), cui si aggiungono altre 293 persone nelle terapie intensive (+1). Poche le variazioni rispetto a questa mattina negli ospedali della provincia di Verona che vedono questa sera nel complesso 411 pazienti tuttora positivi al virus e ricoverati nelle strutture scaligere, rispettivamente 345 nelle aree non critiche (+1 rispetto alle ore 8 di stamane) e 66 nelle terapie intensive (dato immutato).

