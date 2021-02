Virus: 699 tamponi positivi in Veneto e crescono i ricoveri nelle ultime 24 ore

Sia nella Regione che nel Veronese aumento ricoveri in terapia intensiva ed area non critica

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino serale di domenica 28 febbraio, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito di altre 227 unità rispetto al mattino in Veneto, per un totale rispetto alle precedenti 24 ore di 699 nuovi tamponi positivi. Nella singola provincia veronese sono altri 50 tamponi positivi che con i 45 del mattino portano il computo nelle 24 ore a quota 95 tamponi positivi.

In merito ai casi di persone attualmente positive al virus, a livello regionale erano 24.519 questa domenica mattina ed in serata sono salite a 24.610. Rialzo degli attuali positivi anche nel Veronese dove si è passati dai 2.385 di stamattina ai 2.427 di questa sera. Un nuovo decesso è stato registrato in tutto il Veneto da stamattina, per un totale aggiornato delle vittime da inizio pandemia pari a 9.848 morti, di cui 2.306 solo nella provincia scaligera che resta la più colpita a livello della nostra Regione.

Report Regione Veneto 28 febbraio 2021 ore 17

Per quel che riguarda il numero dei ricoverati tuttora positivi al virus Sars-CoV-2, troviamo questa sera negli ospedali del Veneto 794 pazienti in area non critica (+13 rispetto al mattino) ed altri 113 nelle terapie intensive (+1). Nel corso delle ultime 24 ore, a livello regionale, sono quindi 4 ricoveri in più in terapia intensiva (erano 109 sabato sera) ed altrettanti nelle aree non critiche (erano 790 sabato sera).

Continua la crescita dei ricoveri anche nelle strutture ospedaliere veronesi: sono 160 in totale le persone ricoverate e tuttora positive al virus nella nostra provincia, vale a dire 6 in più rispetto al mattino e 9 in più nelle ultime 24 ore, vale a dire rispetto al bollettino di sabato alle ore 17. Negli ospedali veronesi, nel dettaglio, troviamo 139 persone curate in area non critica (4 in più rispetto al mattino di domenica) e 21 pazienti in terapia intensiva (2 in più rispetto al mattino di domenica).

