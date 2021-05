A Verona come in Veneto, calano i positivi al coronavirus ed i pazienti Covid

Alle 17 di questo pomeriggio, 21 maggio, la Regione Veneto ha scattato una nuova fotografia per descrivere l'andamento della pandemia sul territorio. L'immagine non è molto diversa rispetto a quella delle 8 di questa mattina, ma mostra ancora un miglioramento.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 21 MAGGIO 2021

In provincia di Verona, sono saliti a 81.559 i tamponi positivi al coronavirus registrati da inizio pandemia (+10 da questa mattina). Scendono però a 2.224 i veronesi attualmente positivi al virus (-17 da questa mattina). E scendono perché 27 veronesi si sono negativizzati. Il totale delle negativizzazioni è quindi salito a 76.729, mentre il totale dei deceduti per Covid-19 nel Veronese rimane fermo a 2.606.

Tra terapia intensiva ed altri reparti, i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi sono scesi a 138 (-2 da questa mattina) e si trovano: a Borgo Roma (18 pazienti Covid di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento (23 di cui 7 in terapia intensiva), a Legnago (19 di cui 2 in terapia intensiva), a San Bonifacio (4 di cui 1 in terapia intensiva), a Villafranca di Verona (57 di cui 6 in terapia intensiva), a Marzana (1), a Bovolone (1), a Negrar (13 di cui 1 in terapia intensiva) e a Peschiera (2 di cui 1 in terapia intensiva). Mentre sono due gli ospedali di comunità veronesi con pazienti Covid, quello di Bovolone (con 4 pazienti Covid) e quello di Bussolengo (con 18 pazienti Covid).

Praticamente identico a quello veronese è l'andamento a livello regionale, dove finora i tamponi positivi al coronavirus sono stati 421.637 (+80 da questa mattina). I veneti attualmente positivi sono 11.534 (-257 da questa mattina) ed in negativizzati sono 398.579 (+334 da questa mattina). I morti positivi a Covid-19 in Veneto sono 11.524 (+3 da questa mattina).

I ricoverati per Covid in Veneto sono in tutto 866. Quelli in terapia intensiva sono 101 (di cui 74 positivi), mentre quelli negli altri reparti sono 765 (di cui 446 positivi). Negli ospedali di comunità, invece, ci sono 112 pazienti per Covid, di cui 74 positivi.