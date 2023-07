Controlli in città: guidatori con tasso alcoli elevato e donazioni a finte associazioni

Una serie di servizi di controllo in centro, con lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e aumentare la percezione di sicurezza in strada, è stato messo in piedi dai carabinieri della Compagnia di Verona.

I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale e numerosi sono stati i veicoli fermati. In tutto sono state sanzionate quattro persone per non aver indossato la cintura di sicurezza e altre quattro sono state denunciate dall'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Di quest'ultime, tre sono automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico oltre il consentito, mentre in un caso l’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un italiano che viaggiava a bordo di un monopattino a noleggio in corso Porta Nuova: anche per lui, dopo la prova con l’etilometro, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Durante uno di questi controlli, i carabinieri della Sezione Radiomobile inoltre hanno fermato un'altra vettura, con targa bulgara, a bordo della quale erano presenti due ragazzi e due ragazze. Oltre alla sanzione per le a bordo della quale circolavano due ragazzi e due ragazze, i militari, notando un atteggiamento sospetto, hanno deciso di approfondire le verifiche: questo avrebbe permesso di appurare che i quattro giovani, romeni senza fissa dimora e con precedenti per truffa, erano in possesso di documentazione con cui avevano appena raccolto firme per donazioni a sedicenti associazioni di disabili.

Sulla vicenda sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli investigatori dell’Arma.