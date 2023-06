Controlli della polfer e della polizia locale alle ex officine Falconi: trovate quattro persone, una denunciata per spaccio

Nella giornata di ieri, sabato 17 giugno, la polizia ferroviaria e la polizia locale di Verona fanno sapere in una nota di aver compiuto un servizio straordinario per verificare se vi fossero persone all’interno dello stabile denominato "ex officine Falconi" in viale Piave, al momento «in stato di abbandono» nella zona retrostante la stazione. Secondo quanto viene comunicato dalle forze dell'ordine, all’interno sarebbero state trovate «quattro persone di origine nordafricana». Tutti i soggetti sarebbero risultati «privi di regolare permesso di soggiorno e con precedenti di polizia».

L’ingresso nello stabile è avvenuto con il supporto di due unità cinofile della polizia locale che avrebbero inoltre permesso di «rinvenire sostanza stupefacente per un totale di circa 122 grammi assimilabile ad hashish». In particolare, la nota della polizia specifica che una delle persone trovate all'interno dello stabile sarebbe risultato essere «in possesso di quasi 31 grammi di hashish». Per questo motivo, la polizia riferisce che tale soggetto è stato «denunciato in stato di libertà per spaccio di stupefacenti». Altre due persone sono invece state segnalate alla prefettura, in quanto trovate «in possesso rispettivamente di 2,90 grammi e 3,20 grammi di hashish».

Tutti e quattro i soggetti, secondo ciò che riporta la nota della polizia, sono stati accompagnati presso l’Ufficio immigrazione della questura di Verona, dove tre di loro avrebbero presentato la «richiesta di asilo politico», mentre il quarto sarebbe risultato «aver già inoltrato analoga richiesta». Alle operazioni di ingresso nello stabile, in base a ciò che viene specificato nella nota della polizia, avrebbe assistito anche il legale di fiducia del proprietario che avrebbe a quel punto provveduto alla «chiusura dell’edificio per inibire l’accesso ad estranei».

«Le stazioni di Verona, - fanno infine sapere gli agenti - sia Porta Nuova che Porta Vescovo e San Bonifacio sono oggetto di costante attenzione e controllo da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale per permetterne la fruibilità in sicurezza».