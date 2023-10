Condannato per maltrattamenti a moglie e figli, rintracciato ed arrestato dai carabinieri

Sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona il 29 settembre. Ad eseguirlo, nella giornata di domenica, sono stati i carabinieri della stazione di Nogara, che hanno dunque tratto in arresto Christian Onyekachi, cittadino nigeriano classe 1979.

Il 44enne infatti deve scontare le pene relative a tre sentenze definitive di condanna. La prima prevede 4 mesi di reclusione per falso e per una contravvenzione in tema di rifiuti, la seconda altri 4 mesi per falso in certificazione amministrativa e la terza, la più grave, lo vede condannato a 3 anni e 9 mesi per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minorenni.

Fatti, quest'ultimi, commessi a Sorgà fino a luglio 2020. Questa terza sentenza di condanna è diventata definitiva il 2 luglio 2023, quando il 44enne si trovava già sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso in primo grado dal tribunale di Verona il 9 giugno 2022 e confermato dalla corte d'appello di Venezia il 31 gennaio 2023.

Onyekachi inoltre è stato condannato anche alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e della sospensione dall'esercizio dell'attività genitoriale per 7 anni e 6 mesi.