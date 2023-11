Condannati per reati commessi a Verona: un arresto un Romania e uno in Spagna

Entrambi si trovavano all'estero ma erano ricercati in Italia, dove erano stati condannati per reati commessi in precedenza.

Romania

Dopo l'arresto del marito avvenuto nei giorni scorsi, il 23 novembre è stata localizzata a Bucarest Dragusin Daniela, cittadina romena classe 1991, che è stata arrestata dalla polizia del posto in collaborazione con la Squadra Mobile scaligera, sulla base dell'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Verona: la donna deve scontare una pena di 3 anni e giorni di reclusione per rapina aggravata.

Reato, quello di rapina in abitazione, commesso in concorso proprio con il marito a Verona il 5 marzo 2017, sul quale si è espresso il tribunale scaligero il 7 giugno 2018, con sentenza irrevocabile arrivata il 26 luglio 2019.

Spagna

È stata invece la polizia spagnola, il 25 novembre a Barcellona, a procedere all'arresto di Leonardo Invidia, classe 1997 residente a Bussolengo, dopo le indagini svolte dalla compagnia dei carabinieri di Peschiera.

L'uomo deve scontare una pena di 3 anni, 3 mesi e 28 giorni di reclusione, per effetto di due sentenze di condanna emesse dal tribunale di Verona. La prima condanna si riferisce a due rapine consumate ed una terza tentata, comesse ai danni di tre sale giochi. Gli episodi si sono verificati fra febbraio e marzo 2018 a Dolcé, San Vito di Negrar e San Pietro in Cariano. La seconda sentenza invece, arrivata dopo un patteggiamento, è relativa al furto della borsetta di una donna e della successiva resistenza ai poliziotti della questura, avvenuto in città il 30 maggio 2022. Fin dal giugno 2023 Invidia si sarebbe sottratto all'esecuzione della pena, specificano dalla procura, ed ora si attende che venga consegnato dalle autorità spagnole.