Furti, rapina e favoreggiamento dell'immigrazione: in tre raggiunti dall'ordine di carcerazione

Ordini di carcerazione ed esecuzioni della pena sono stati eseguiti nelle scorse su disposizione della procura di Verona nei confronti di tre individui, uno dei quali già si trovava rinchiuso in carcere, autori di diversi reati, da quelli contro il patrimonio fino al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Era il 3 novembre quando la Squadra Mobile di Verona ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Jasar Bajrami, originario del Kosovo, classe 1991 e residente a Verona, che doveva scontare una pena residua di 2 anni, 4 mesi e 22 giorni di reclusione. Il tribunale di Verona lo aveva condannato a 10 mesi nell'ottobre del 2019 per lesioni volontarie e tentato furto, nel luglio 2020 gli è stato inflitto 1 anno e 10 mesi per tentato furto in abitazione e porto di oggetti atti allo scasso e nel maggio 2018 era stato giudicato colpevole di tentata rapina aggravata, per la quale è stato condannato ad 1 anno di reclusione.

Il provvedimento è stato eseguito quando l'uomo era già in carcere, in custodia cautelare per provvedimenti giudiziari non definitivi.

Il 21 novembre si è invece conclusa l'attività di Interpol e Squadra Mobile scaligera, finalizzata ad inviduare il ricercato Adrian Slobozia Dragusin, che è stato arrestato dalla polizia romena. Classe 1988 e di nazionalità romena, da tempo era latitante dopo essere evaso dai domiciliari e su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Verona per la pena residua di 3 anni, 7 mesi e 2 giorni di reclusione.

L'uomo infatti è stato riconosciuto responsabile di una rapina aggravata in concorso, oltre alla conseguente resistenza ai carabinieri intervenuti, commessa il 5 marzo 2017 a Verona. In quell'occasione la moglie si era introdotta nell'abitazione di una signora ultrasessantacinquenne fingendo di esserne il nipote e le avrebbe strappato via la collana, mentre il marito, che era entrato dalla finestra della camera da letto posta al piano superiore, stava rovistando tra gli effetti personali della donna presenti nella stanza. Scoperto però dai parenti della vittima, si è scagliato contro di loro spingendoli con forza, al punto da farli sbattere contro parete e cancello. Stesso trattamento riservato anche ad un vicino di casa, che avrebbe cercato di bloccare la sua fuga.

Si attende ora il rientro di Dragusin in Italia, mentre le indagini proseguono alla ricerca della moglie Daniela per eseguire anche la condanna nei suoi confronti.

Sempre il 21 novembre infine è stata eseguita anche le pena nei confronti di Balde Boubakar, classe 1999 di nazionalità ghanese, condannato a 1 anno, 6 mesi e 16 giorni di reclusione con una sentenza emessa dal tribunale di Verona nel settembre 2022 (divenuta irrevocabile nel novembre 2023), in merito a più episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avvenuti tra 13 settembre ed il 15 novembre 2021, che riguardavano l'accompagnamento e l'inserimento clandestino di 145 stranieri irregolari all'interno dei treni merci in partenza dal Quadrante Europa e diretti verso l'Austria.