Notato all'alba a bordo di un'auto ferma, nascondeva cocaina pronta alla vendita: 23enne in manette

La lotta allo spaccio di droga sul territorio cittadino non si ferma. Nei giorni scorsi sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Verona a mettere le manette ai polsi di un 23enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio italiano, il quale sarebbe stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina pronte alla vendita.

Erano circa le ore 6 del mattino di lunedì e le autoradio dei militari erano come sempre impegnate nel pattugliamento delle aree sensibili della città quando, transitando in via Ciro Ferrari, gli operatori hanno notato il giovane seduto a bordo di una Golf, decidendo di avvicinarsi per capire cosa ci facesse lì fermo, apparentemente senza motivo.

I carabinieri sospettavano che fosse in attesa di incontrare qualcuno, così hanno dato il via a controllo e perqusizione, scoprendo che il 23enne nascondeva nel giubbotto circa 7 grammi di cocaina suddivisi in 3 dosi e ritenuti dunque pronti per essere venduti.

Informata l’autorità giudiziaria, il giovane tunisino è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato condotto direttamente nel carcere di Montorio.