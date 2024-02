Fermato con della cocaina, a casa nascondeva altra droga, una pistola rubata e una scacciacani

Il quantitativo di droga trovato in suo possesso secondo i carabinieri non giustificava il suo stato agitazione, così la perquisizione si è spostata all'abitazione, aggravando la situazione dell'uomo.

Venerdì pomeriggio, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Caprino Veronese, erano impegnati un controllo tra le zone di Costermano, Garda e Torri del Benaco, quando ad un posto di blocco nella frazione di Marciaga hanno fermato un italiano di 35 anni che aveva con sé una dose di cocaina.

Come detto, il fermato si sarebbe mostrato particolarmente nervoso, al punto che i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale e poi domiciliare, all’interno di un residence dove, da qualche tempo, l'uomo di origini campane aveva fissato la sua dimora. E lì i militari di Caprino avrebbero rinvenuto una pistola Beretta calibro 6.35 risultata rubata in Calabria, una scacciacani priva del tappo rosso, 5 grammi di cocaina, un barattolo con 25 grammi di marijuana e circa 2 grammi di hashish.

Il 35enne, che ha lavorato come cuoco in diversi locali di Garda e di San Pietro in Cariano, è stato quindi tratto in arresto e trasferito presso il carcere di Montorio. Il 26 febbraio si è svolta l'udienza che ha visto il gip convalidare il provvedimento ed emettere un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico del 35enne.