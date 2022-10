Fermato dal branco per il suo cellulare, viene colpito al volto: un minore arrestato, due giovani denunciati

Il gruppetto di ragazzi si sarebbe avvicinato al giovane e, con tono minaccioso, gli avrebbe intimato di consegnare loro il cellulare. Ricevendo però risposta negativa, uno di loro lo avrebbe bloccato stringendogli il collo e tentando di strappargli la borsa a tracolla, mentre un altro minore (che successivamente finirà in manette, lo avrebbe colpito con un pugno al volto.

Il tutto si sarebbe verificato poco prima delle ore 18 di sabato a Verona, nell'area di piazza Arsenale, dove sono intervenute le volanti della questura scaligera, dopo l'allerta lanciata da un amico della vittima.

Il branco che con insistenza avrebbe preteso che gli venisse consegnato lo smartphone sarebbe stato composto da 8 giovani, i quali avrebbero raggiunto la vittima che cercava di allontanarsi, dirigendosi a piedi verso il Ponte di Castelvecchio. È stato a quel punto che uno dei ragazzi lo avrebbe preso per il collo e cercato di rubargli la borsa (senza riuscirci), mentre un altro minore lo ha colpito al viso: il tutto mentre il resto dei presenti incitavano la vittima a consegnare la tracolla.

Arrivati tempestivamente sul posto, gli agenti delle volanto hanno sventato il tenativo di rapina e bloccato tre dei giovani coinvolti: uno di loro è stato arrestato per tentata rapina, mentre gli altri due sono stati denunciati

Al termine degli accertamenti, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Venezia, il ragazzo è stato condotto presso il carcere minorile di Treviso in attesa dell’udienza di convalida, mentre altri due giovani coinvolti sono stati deferiti. Dopo la convalida del provvedimento, il giudice ha disposto nei confronti del minore la misura del collocamento in comunità in provincia di Treviso.