Casa di riposo di Arcole, Fp Cgil: «Carenza di farmaci, oltre che di personale»

Fp Cgil di Verona ha denunciato l'insostenibile aggravamento delle condizioni di rischio in cui si trovano a lavorare gli operatori della casa di riposo di Arcole, gestita dalla Fondazione Opere Riunite Don Luigi Rossi. «Un rischio concreto, attuale e inaccettabile per gli ospiti», ha fatto sapere il sindacato in quella che è la seconda segnalazione inviata alle autorità competenti. Alla prima, datata 24 ottobre, «non sono seguite efficaci azioni ispettive di verifica e di controllo», ha scritto ancora Fp Cgil Verona, la quale è tornata di nuovo alla carica, interpellando il prefetto Donato Cafagna, lo Spisal, l'ispettorato del lavoro, l'Inail, i Nas e l'Ulss 9 Scaligera.

Alla cronica carenza di personale, denunciata più e più volte dalle organizzazioni sindacali, si sarebbe ora aggiunta anche una grave e inammissibile carenza di farmaci nella casa di riposo. Carenza che determinerebbe la difficoltà e talvolta anche l’impossibilità di somministrare le terapie nei tempi e nei modi prescritti. «Parliamo anche di medicinali salvavita indispensabili nel trattamento di determinate forme morbose o necessari in situazioni di emergenza, come antipertensivi, antibiotici, neurolettici - sottolinea Fp Cgil Verona - E la turnistica è tale per cui molto spesso le terapie vengono somministrate a stomaco vuoto prima del pranzo o della cena». Inoltre, dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21, la struttura avrebbe un solo infermiere per seguire più di 100 ospiti.

«Siamo all'assurdo - ha commentato Antonio De Pasquale segretario generale Fp Cgil Verona - La Fondazione, di fronte a questo clima di crescente malessere tra tutto il personale, si rifiuta di intrecciare qualsiasi relazione sindacale e si ostina a perseguire atteggiamenti di chiusura e negazione della realtà. Tale atteggiamento non può far altro che alimentare ulteriormente tensioni e controversie. Abbiamo notizie, che auspichiamo non siano confermate, delle dimissioni dei medici che operano in struttura, tutti professionisti di grande esperienza e molto stimati. Se ciò sarebbe vero ogni altra nostra considerazione sarebbe superflua».