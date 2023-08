Arrestato giovane ricercato, undici irregolari denunciati, una patente sospesa: l'intenso 24 agosto dei carabinieri di San Bonifacio

Mattinata di intensa attività quella di giovedì 24 agosto 2023 per i militari della compagnia carabinieri di San Bonifacio, impegnati nel rafforzamento dell’attività di controllo del territorio in occasione del periodo estivo. Secondo quanto riportato in una nota, già alle prime luci dell’alba i militari del Nucleo operativo e radiomobile, durante lo svolgimento del servizio di monitoraggio e controllo della circolazione stradale, avrebbero sorpreso «un uomo di origine romena alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica». I carabinieri spiegano che, essendogli stato riscontrato il superamento del tasso alcolemico di 0.8 mg/l, l'uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Verona e la patente di guida gli è stata ritirata per la sospensione.

Furti in casa e nei negozi

Più tardi, all’interno di una struttura ricettiva dove pare avesse trascorso la notte, sempre i carabinieri del Norm fanno sapere di aver arrestato «un ventiduenne moldavo nei cui confronti era pendente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brescia». Il giovane, in base a quanto si apprende, sarebbe infatti ritenuto responsabile del reato di «associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio».

In particolare, chiarisce ancora la nota dei carabinieri, si tratterebbe di «furti aggravati in danno di negozi specializzati nella rivendita di e - bike», ma anche «furti in abitazione e ricettazione di autoveicoli». Il giovane si trova ora presso la casa circondariale di Verona - Montorio, messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Denunciati undici irregolari

Infine, i militari delle stazioni di Soave, Tregnago e Zevio, hanno comunicato di aver rintracciato nel Comune di Soave, all’interno di un capannone industriale in stato di abbandono dove pare avessero realizzato giacigli di fortuna, ben «undici soggetti extracomunitari, irregolari nel territorio dello Stato». Questi ultimi, secondo quanto riferito dai carabinieri, a seguito delle operazioni di identificazione, sono stati «deferiti in stato di libertà per reati in materia di immigrazione e per invasione di terreni ed edifici». Nei loro confronti i carabinieri spiegano che è stata inoltre avviata la procedura finalizzata all’emissione di un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

La nota dei militari, infine, evidenzia che «per il principio della presunzione di innocenza», la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine «sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».