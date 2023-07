Cantiere di Acque Veronesi a Porta Borsari: riapre al traffico lungadige Panvinio

Da questa mattina, lunedì 31 luglio, è stato riaperto al traffico lungadige Panvinio a Verona. Lo ha annunciato Acque Veronesi che, in una nota, poi specifica come, una volta terminata la sistemazione della pavimentazione, sarà possibile tornare alla viabilità ordinaria anche su corso Cavour e via Diaz.

Il tutto, spiegano sempre da Acque Veronesi, richiede naturalmente i tempi tecnici necessari per l'asciugatura di resina e calcestruzzo. Tempi che vengono quantificati dall'azienda in «una decina di giorni salvo imprevisti».

Stando a ciò che viene spiegato nella nota di Acque Veronesi, gli interventi residui da completare nei prossimi mesi «non avranno ulteriori impatti sulla viabilità», questo perché «si svolgeranno a margine della carreggiata e riguarderanno la posa di ulteriori griglie su corso Cavour e via Diaz», nonché «il rifacimento della piazzetta di lungadige Panvinio».