Cantieri filobus: terminato in anticipo di una settimana l’intervento in viale del Lavoro

È terminato con una settimana di anticipo l’intervento in viale del Lavoro, dove si è resa necessaria la chiusura di una corsia per la posa dei cavidotti della Filovia. Lo ha comunicato quest'oggi, venerdì 13 ottobre, Amt3 che poi sottolinea: «I lavori non hanno incontrato particolari criticità nell’impatto con il traffico, nonostante l’aggravante delle serate programmate di Ligabue in Arena e la concomitanza del cantiere principale, Città di Nimes».

Il traguardo raggiunto, evidenziano sempre da Amt3, avrebbe quindi convinto gli addetti ai lavori ad anticipare i tempi e soprattutto la manifestazione fieristica FieraCavalli, spostandosi già da lunedì oltre il cavalcavia, in viale Piave, dove la stessa operazione (posa cavidotti) verrà riproposta sulla corsia preferenziale che arriva fino all’incrocio di Porta Nuova. I lavori, in base a quanto si apprende, procederanno di 50 metri in 50 metri e dureranno quindici giorni.

Come per la settimana scorsa, per chi si trovasse ad attraversare la città da sud, Amt3 consiglia di «valutare percorsi alternativi o utilizzare il parcheggio di Eataly che, in convenzione con il Comune, mette a disposizione i suoi 700 posti auto che saranno totalmente gratuiti e connessi con il resto della città da sei linee di autobus Atv dislocate tra Via Santa Teresa, Viale dell'Agricoltura e Via Scuderlando». Le linee, ricordano ancora da Amt3, sono la 51, la 52, la 21, la 22, la 61 e la 41. Per chi optasse per un altro modo per raggiungere il centro, a partire dall'ex ghiacciaia, è inoltre possibile noleggiare le bici VeronaBike.

In ogni caso, per evitare ingorghi e code, Amt3 suggerisce di «preferire, quando si può, mezzi di trasporto alternativi alla macchina, in particolare, soprattutto per i percorsi più brevi, privilegiare spostamenti a piedi e veicoli a due ruote». Prima di effettuare gli spostamenti, è sempre consigliato informarsi sui siti istituzionali e sui canali social di Amt3 SpA, ATV srl e Comune di Verona: