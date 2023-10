Una corsia chiusa per due settimane in viale delle Nazioni e cantiere filobus: i consigli di Amt3 per la viabilità cittadina

Amt3 Azienda mobilità trasporti, turismo e territorio ha comunicato che la chiusura per due settimane di una corsia di viale delle Nazioni, in aggiunta all’anello circolatorio del cantiere di via Città di Nimes, comporterà «qualche attenzione in più per gli automobilisti veronesi». In particolare, l'azienda sottolinea che «in alcune fasi della giornata, soprattutto in concomitanza con alcuni eventi in programma in Arena, è possibile riscontrare qualche rallentamento in direzione centro per tutti coloro che provengono dal casello di Verona Sud».

A chi si dovesse trovare a transitare in quel tratto, anche occasionalmente, per assistere ad esempio agli spettacoli di Baglioni e Ligabue, è consigliato utilizzare il parcheggio di Eataly che, in convenzione con il Comune, mette a disposizione i suoi 700 posti auto che, per l'occasione, saranno totalmente gratuiti e saranno connessi con il resto della città da ben sei linee di autobus Atv, tutte dislocate tra via Santa Teresa, viale dell'Agricoltura e via Scuderlando. Le linee in questione sono la 51, la 52, la 21, la 22, la 61 e la 41. Per chi optasse per un altro modo per raggiungere il centro, a partire dall'ex ghiacciaia è possibile noleggiare le bici VeronaBike.

La città è inoltre fornita di parcheggi vicini al centro storico, ma anche decentrati che possono offrire servizi aggiuntivi, ad esempio quelli Arena, Piazza Isolo, Ex Arsenale, Borgo Trento e Polo Zanotto, che prevedono il posteggio a costo ridotto (5 euro), sia in orario diurno che serale, o le strutture Amt3 (www.amt3.it) con la sosta nei parcheggi Centro, Tribunale, Stazione, Porta Vescovo a tariffe molto calmierate.

Stessa logica per il parcheggio scambiatore dello Stadio, anche questo gratuito, con possibilità di raggiungere il centro mediante le linee 11, 12 e 13. Nel caso non si intenda utilizzare il trasporto pubblico locale, è consigliabile preferire i mezzi di trasporto alternativo alla macchina, soprattutto per i percorsi più brevi, ovvero privilegiare spostamenti a piedi e con veicoli a due ruote. E, ancora, Amt3 sottolinea l'importanza di rispettare sempre le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale e, soprattutto, degli agenti di polizia locale. I pedoni dovranno seguire i percorsi individuati e gli attraversamenti pedonali.

Prima di effettuare gli spostamenti, è comunque bene informarsi sui siti istituzionali e sui canali social di Amt3 SpA, Atv srl e Comune di Verona: