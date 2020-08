Camper parcheggiato a Verona prende fuoco: distrutto completamente

Alle ore 13.38 di oggi, sabato 15 agosto, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti per l'incendio di un camper in via Strada dei Monti a Verona. Secondo quanto si apprende dai pompieri scaligeri, per cause in fase di accertamento un camper che era parcheggiato e al cui interno non vi era nessuno avrebbe all'improvviso preso fuoco.

Ricevuta la richiesta di soccorso, i pompieri veronesi sono giunti sul posto con tre mezzi e sette uomini. I vigili del fuoco hanno operato, utilizzando liquido schiumogeno per spegnere le fiamme che, oramai, avevano avvolto completamente il mezzo. Successivamente hanno provveduto a bonificare parte della vegetazione limitrofa che era stata interessata dal rogo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 15.20.