Caduto sul Baldo con il parapendio, viene elitrasportato d'urgenza in ospedale

Un appassionato è stato portato in ospedale nel tardo pomeriggio di mercoledì, dopo un incidente con il parapendio.

L'uomo sarebbe caduto durante una manovra a bassa quota sul Monte Baldo, intorno alle 19.30. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuto il personale del 118 in elicottero che, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto d'urgenza il ferito all'ospedale di Borgo Trento: fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.