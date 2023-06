Scoperta a Verona un'auto intestata a prestanome con altri 204 veicoli e nessun reddito dichiarato

La polizia locale di Verona riferisce in una nota che, nella zona di Veronetta, è stata scoperta, grazie al sistema informativo "Giano", l'ennesima «autovettura intestata ad un prestanome». Quest'ultimo, secondo quanto viene riportato dal comando di via del Pontiere, risulterebbe essere residente in Campania. La polizia locale scaligera, inoltre, riferisce che tale soggetto avrebbe immatricolato a proprio nome «ben 204 veicoli», il tutto «senza dichiarare reddito da diversi anni».

Ritrovata auto probabilmente usata per un furto

Gli agenti della polizia locale spiegano che, sempre a Verona e questa volta in via Cellore, è stata rinvenuta all'interno di una vasca di raccolta dell'acqua, un'autovettura Citroen ritenuta «compendio di furto». Secondo la polizia, infatti, è probabile che tale veicolo fosse stato «utilizzato per effettuare un furto all'interno di un negozio a Quinto di Valpantena».