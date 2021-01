Anziano solo con difficoltà respiratorie: poliziotti gli portano una bombola di ossigeno

È una storia di solidarietà e vicinanza quella che ha coinvolto, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio, un anziano signore di 73 anni e due agenti delle volanti della questura di Verona. L’uomo che ha da poco subito un intervento chirurgico e vive da solo in città, ha chiamato il 113 verso l’una, chiedendo aiuto in quanto respirava a fatica e aveva bisogno di una nuova bombola di ossigeno.

Immediatamente due agenti della polizia di Stato hanno preso contatti con la più vicina farmacia di turno, dove hanno prelevato una bombola di ossigeno, portandola quindi appena possibile all’anziano. Gli agenti si sono poi assicurati che l’uomo attivasse correttamente la nuova bombola e sono rimasti con lui, rassicurandolo e facendogli compagnia, fino a quando hanno appurato che l’anziano si fosse ripreso e risultasse in buone condizioni di salute.

Prima di salutare gli agenti, l’uomo li ha ringraziati calorosamente per l’aiuto ed il sostegno manifestati dai poliziotti. Una storia a lieto fine, dunque, che testimonia ancora una volta la vicinanza delle donne e degli uomini della polizia di Stato a tutta la cittadinanza e, in particolare, a chi si trova in difficoltà.