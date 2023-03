Amia già al lavoro per Vinitaly: turni potenziati per la fiera e le vie del centro di Verona

Verona diventa capitale mondiale del vino e Amia si prepara come ogni anno ad affrontare la sfida all’insegna dell’operatività e dell’efficienza per garantire a migliaia di turisti, addetti ai lavori e “wine-lovers” una città pulita, ordinata e decorosa.

Saranno giorni di superlavoro per gli operatori della società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella, impegnati in appositi turni di 24 ore sia all’interno della Fiera, sia nelle vie e piazze del centro che, già a partire da questa sera, ospiteranno Vinitaly and City. Saranno operativi giorno e notte decine di uomini con l’ausilio di appositi macchinari in Piazza Dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile Del Tribunale. Sempre in città entreranno in funzione numerosi mezzi speciali appositamente dedicati alla raccolta delle bottiglie in vetro e dei tappi in sughero.

Per quanto concerne il polo fieristico Amia, essendo partner commerciale della Fiera, garantirà, non soltanto i servizi di pulizia interni ed esterni, ma anche la raccolta di imballaggi in vetro e di altro materiale.

Durante il Vinitaly saranno presenti tutti i giorni più di 50 operatori e 30 mezzi dedicati alla pulizia dell'area e al trasporto dei materiali agli impianti di recupero e riciclaggio. Previste anche attività notturne di spazzamento meccanico e ripristino dell'igiene. Infine, in previsione dell’arrivo di turisti e operatori, è stato nei giorni scorsi ripulito da erbacce e rifiuti di vario genere il sottopassaggio di viale Piave.

«Un piano straordinario che prevede interventi mirati e potenziati – ha commentato Tacchella –. L’obiettivo, come tutti gli anni, è quello di garantire un servizio efficiente e coordinato, pur in un contesto di non facile operatività, sia per motivi logistici, che per l’elevato numero del pubblico, di stand, corner ed espositori che affolleranno le varie location».