Prende per il collo la compagna, poi cerca di far perdere le tracce: 31enne in manette

Si era allontanata da lui a marzo, ma quando si sono rivisti venerdì scorso la sua aggressività sarebbe riemersa. Gli agenti delle Volanti della Questura di Verona sono intervenuti poco dopo le ore 9 in via Silvio Pellico, dove hanno arrestato un 31enne per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo avrebbe insultato la compagna, per poi aggredirla e stringerle le mani attorno al collo con violenza, al punto da farle perdere il respiro per alcuni secondi. Soltanto dopo alcuni interminabili attimi, la donna sarebbe riuscita a divincolarsi dalla sua presa e a chiedere aiuto, prima al proprietario di casa e poi alla centrale operativa della Questura di Verona.

Quando gli agenti sono arrivati all'abitazione, pochi minuti dopo la richiesta d’aiuto giunta al 113, hanno trovato la vittima in lacrime, scossa ed impaurita, che cercava di calmare il pianto disperato della figlia di appena un anno, spaventata dalle urla del padre.

L’uomo, invece, un 31enne già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato bloccato in strada mentre si allontanava dall'edificio, verosimilmente nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Alla vista dei poliziotti, il giovane sarebbe apparso subito nervoso ed insofferente al controllo, mentre cercava di minimizzare la lite appena avvenuta con la compagna. Come detto, il 31enne non è nuovo a episodi violenti: già nello scorso mese di marzo, infatti, gli agenti delle Volanti erano dovuti intervenire presso l’abitazione della donna, in seguito alla segnalazione di un violento alterco tra i due.

Da allora, la donna si era allontanata da quel compagno geloso, possessivo e violento, fino a venerdì.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è finito in manette per maltrattamenti in famiglia ed è stato condotto presso il carcere di Montorio. Lunedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

La donna è stata accompagnata presso l’ospedale di Borgo Trento, dal quale è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni per il trauma distrattivo al collo subito.