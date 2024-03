Adl Cobas, lavoratori nella produzione di formaggi in sciopero a Villafranca: «Chiediamo miglioramenti»

Adl Cobas ha annunciato che ha preso il via alle ore 5 del mattino di mercoledì 13 marzo, lo scioperto dei lavoratori aderenti al sindacato e dipendenti della cooperativa Planet, impiegati nello stabilimento Belladelli a Villafranca di Verona.

Dalla sigla sindacale spiegano che i suoi associati «lavorano nei vari reparti dell'industria di produzione di formaggi a contatto con i dipendenti diretti, ma con condizioni differenti».

«Lo sciopero é stato indetto - proseguono da Adl Cobas - per ottenere miglioramenti di livelli e riconoscimenti in busta paga (ad esempio introduzione di un buono pasto) per far fronte ai continui aumenti dell'inflazione. Si tratta di un lavoro molto pesante che comporta la movimentazione di centinaia di forme di formaggio al giorno dal peso dai 40 ai 50 chili. Tra le richieste c'é anche l'introduzione di un premio, anche attraverso fringe benefits».