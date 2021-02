Visti fuori Adigeo con due borsoni e 28 capi di abbigliamento, ma non li avevano pagati

La questura di Verona riferisce in una nota che gli agenti delle volanti hanno denunciato per ricettazione due giovani 23 enni, sorpresi martedì 16 febbraio intorno alle ore 11.30 non distanti dal centro commerciale Adigeo. I due, secondo ciò che riporta la polizia, avrebbbero avuto con sé due grandi borse con 28 capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 470 euro che i poliziotti ritengono essere stati precedentemente rubati nel negozio "H&M" di Adigeo.

Gli operatori spiegano di aver notato in viale del Lavoro i due giovani che, alla vista dei poliziotti, avrebebro accelerato il passo ed abbassato il volto, nel tentativo di sottrarsi alla loro vista. Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti spiegano quindi di aver fermato i due ragazzi: si tratta di due cittadini marocchini 23enni, irregolari sul territorio nazionale e già destinatari di un provvedimento di espulsione emesso il mese scorso dal questore di Verona.

L’attenzione dei poliziotti è stata poi attirata dalle due grandi borse ricolme di capi di abbigliamento. Al loro interno, si legge nella nota della questura, «erano presenti 28 capi, tutti ancora provvisti dei rispettivi cartellini e alcuni di questi ancora con le placche antitaccheggio». In merito al possesso di tale merce, i due ragazzi non sarebbero stati in grado di fornire alcuna giustificazione, né di esibire alcuno scontrino fiscale.

Al termine degli accertamenti, gli agenti riferiscono di aver restituito i capi di abbigliamento al responsabile del negozio “H&M”, il quale avrebbe anche confermato che la merce sarebbe stata per l'appunto sottratta in precedenza dal punto vendita. I due giovani 23 enni sono quindi stati denunciati per ricettazione e posti a disposizione del locale Ufficio Immigrazione che ha provveduto alla loro espulsione dal territorio nazionale.