Vìola il divieto di avvicinamento e accoltella la moglie: 42enne in manette

La decisione della donna di allontanarsi da lui e da quella vita, rivolgendosi alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria, avrebbe mandato su tutte le ferie il marito, che l'avrebbe aggredita e ferita con un coltello. Il tutto si è verificato nei giorni scorsi nella Bassa Veronese, come viene riportato da TgVerona.

L'uomo, 42 anni, ha disatteso la misura impostagli dal giudice di divieto di avvicinamento alla moglie, 36 anni, che lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, e l'avrebbe raggiunta all'abitazione nella quale vivevano, dove sarebbe esplosa una violenta lite.

Le violenze fisiche e verbali avrebbero portato la donna ad uno stato di disperazione, motivo per cui avrebbe deciso di denunciare il marito ottenendo l'ordinanza del gip a tutela della sua incolumità. Una volontà che avebbre scatenato l'ira del 42enne, il quale si è presentato a casa nonostante il divieto, arrivando a ferirla al volto e ad una mano: tagli fortunatamente non profondi, che non hanno leso organi vitali.

Le grida della lite sarebbero state udite anche dai vicini e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Legnago, che hanno tratto in arresto il 42enne con le accuse di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento. La vittima invece è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di San Bonifacio per le cure del caso, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.