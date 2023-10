Guidava anche per 48 ore di fila senza riposo, 40 multe per un camionista

Il 12 settembre scorso, era rimasto coinvolto in un incidente all'uscita dello Stadio, nella Tangenziale Nord di Verona. Ed era anche risultato positivo al test dell'alcol. Ora, il conducente di un autocarro dovrà pagare altri 16mila euro per saldare le 40 multe elevate contro di lui dalla polizia locale scaligera. Le violazioni sono state scoperte dagli agenti della squadra autotrasporto tra i dati carta tachigrafica, la quale registra tempi di guida e riposo del conducente.

Nei 28 giorni precedenti il sinistro, il camionista non ha mai usufruito di un riposo settimanale adeguato, in quanto ha riposato al massimo 22 ore in tutto il mese. La norma invece prevede periodi di riposo regolari settimanali da 45 ore. Riposi che possono essere ridotti a un minimo di 24 ore, ma che poi devono essere recuperati entro la terza settimana di lavoro.

L'autista non aveva neppure usufruito di riposi giornalieri, effettuandone spesso di sole 6 ore, quando la norma invece consente riposi regolari di 11 ore o riposi ridotti di 9 ore. È stato dunque accertato che, in alcuni giorni, il conducente avesse guidato per 48 ore consecutive, senza riposo o riposando al massimo 2 ore, violando il tempo di guida massimo consentito in una settimana e in due settimane consecutive oltre alle pause giornaliere.

Infine, la ditta per la quale opera il conducente è stata segnalata alla direzione provinciale del lavoro per non aver organizzato i turni di lavoro in modo adeguato.