Pasquetta da Verona alle Canarie o Tenerife? Si può fare grazie ai primi voli "Covid tested"

Sabato è decollato a Milano il primo volo "Covid tested", ma sono in calendario altri voli in partenza dall'aeroporto di Verona per il weekend di Pasqua con meta Canarie e Tenerife

All'aeroporto di Milano Malpensa è decollato ieri, sabato 27 marzo, il primo volo "Covid tested" con destinazione le Canarie. A celebrarlo come riportato da Milano Today, è stato il gruppo Alpitour che con grazie alla compagnia aerea Neos ha avviato una sperimentazione per far ripartire il turismo nell'amatissimo e mite arcipelago spagnolo. Se vi state chiedendo come ciò sia possibile considerate le restrizioni circa gli spostamenti dovuti al Dpcm 2 marzo 2021, ebbene sappiate che esiste un'apposita sezione di Faq del gruppo Alpitour che vi spiegherà tutto. Naturalmente non tutte le destinazioni sono possibili, ma solo verso quei Paesi rientranti nell'elenco C dell'allegato 20 del Dpcm attualmente in vigore.

Tutto questo vale anche per chi si trova in zona rossa? A questa domada aveva già risposto una nota ufficiale di ASTOI Confindustria Viaggi – Associazione Tour Operator Italiani, nella quale veniva spiegato che «il ministero dell’Interno ha risposto positivamente ad un interpello rivolto da ASTOI Confindustria Viaggi, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del Tour Operating in Italia, circa la possibilità di consentire, nelle zone ad oggi soggette a restrizioni, lo spostamento di viaggiatori che intendano recarsi in un Paese estero aperto e “fruibile” per turismo». In conclusione veniva poi ribadito che «ASTOI ha quindi ottenuto dal Ministero dell’Interno la conferma che tali spostamenti sono possibili anche nelle zone ad oggi soggette a limitazioni per raggiungere l’aeroporto e imbarcarsi per queste destinazioni».

Sta di fatto che ieri a spiccare il volo per le Canarie sono stati ben 180 passeggeri, a bordo dell'aereo "Covid tested" partito dallo scalo del Varesotto, tutti quanti sottoposti a test molecolare prima della partenza dall'Italia e che lo saranno nuovamente prima del rientro, questa volta direttamente nel resort di cui saranno ospiti. Domanda: tutto questo succede solo a Milano Malpensa? In realtà no, poiché come si evince dallo stesso sito web del gruppo Alpitur, dal 3 aprile fino al 29 maggio sono in programma voli in partenza dall'aeroporto di Verona con destinazione Tenerife e Fuerteventura. Insomma, se volete trascorrere le vacanze pasquali o un periodo successivo in una di queste località, nulla di più semplice che decolarre da Verona con un volo "Covid tested".

Questa inaugurata dalla società di vacanze organizzate potrebbe dunque essere una modalità replicabile anche da altri proprio per far ripartire i viaggi già la prossima estate. A poter decollare sono naturalmente solo quei viaggiatori il cui test per la ricerca del virus abbia dato esito negativo. I tamponi devono essere eseguiti 72 ore prima della partenza dall'Italia e 48 ore prima del ritorno dalla Spagna. Al momento le destinazioni raggiungibili sono come detto Tenerife e Fuerteventura, ma presto potrebbero aggiungersi altre mete che vanno dalle Maldive, al Madagascar, Zanzibar e Repubblica Dominicana.

La stessa modalità potrebbe essere adottata anche sui treni. Trenitalia aveva infatti già anticipato l'arrivo del primo Frecciarossa "Covid free" Milano-Roma. Anche in questo caso ai viaggiatori viene fatto un test prima di salire a bordo: «Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l'estate, - aveva messo in luce l'Ad del gruppo Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti - il gruppo Fs e il mondo dei trasporti sono al centro della crisi, è una crisi sanitaria e anche economica. Siamo dentro a questa crisi come il turismo, ci siamo subito attivati per dare una mano».