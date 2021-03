Quarantena obbligatoria per chi viaggia all'estero anche in Ue: la nuova ordinanza

Annunciata nuova ordinanza del ministro: per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea previsto non solo il tampone in partenza, ma anche quarantena e ulteriore tampone alla fine

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu. È quanto l'Ansa apprende da fonti del ministero della Salute.

Nella scorse ore era montata la protesta da parte di Federalberghi per il fatto che gli spostamenti tra Regioni ed in zona rossa persino tra Comuni e dentro il proprio Comune fossero vietati, mentre chi volesse andare in vacanza all'estero risulta legittimato a spostarsi anche se il suo luogo di partenza si trova in area rossa.

Introdurre la quarantena di 5 giorni per chi rientra dall'estero, anche se da Paesi Ue, appare evidentemente una misura compensatoria dinanzi ad una sitiuazione apparsa a molti paradossale e, nelle scorse ore, criticata a livello locale anche dal governatore del Veneto Luca Zaia: «Non è possibile che sia vietata la circolazione in Italia, - ha dichiarato il governatore in un'intervista a laRepubblica - e poi uno, facendo il tampone, possa volare da turista alle Canarie».