Chiude tratto di Via Menotti per la riparazione di una volta fognaria

Proseguono i lavori di Acque Veronesi per la riparazione di una volta fognaria interessata da un parziale cedimento in Via Nino Bixio, a Verona.

Il cantiere, operativo da un paio di settimane, ha comportato la chiusura al traffico nella stessa via, nel tratto compreso tra Via Menotti e l’intersezione con Via delle Aragonne. Il divieto resterà in vigore fino al 22 dicembre. E da lunedì prossimo, 11 dicembre, i tecnici di Acque Veronesi provvederanno alla posa di alcune tubazioni a terra in Via Menotti, per permettere la realizzazione di un by-pass fognario.

Dunque, da lunedì 11 fino a venerdì 15 dicembre, verrà instituito il divieto di sosta e transito alle autovetture in Via Menotti, nel tratto compreso tra Viale Bixio e l’intersezione con Via Mameli.

L’utilizzo del bypass provvisorio da parte di Acque Veronesi ha consentito da un lato un regolare servizio fognario nella zona interessata dai lavori e dall’altro non è stato necessario scavare o manomettere il manto stradale.