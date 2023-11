Cede una volta fognaria a Verona: scatta il senso unico alternato in via Nino Bixio

Secondo quanto riferito in una nota di Palazzo Barbieri, la polizia locale ha istituito questa sera, giovedì 16 novembre, su richiesta di Acque Veronesi, il senso unico alternato in via Nino Bixio, all'altezza del civico 22, a causa di «un parziale cedimento stradale della volta fognaria».

Sempre dal Comune fanno sapere che i lavori per il ripristino della fognatura «saranno effettuati già domani mattina». L'invito è quello di «prestare la massima attenzione in caso di transito nella zona».