Polizia locale, comando si trasferisce. Soluzione trovata nella Caserma Rossani

È stato pianificato lo spostamento della comando della polizia locale di Verona. La soluzione trovata è stata anticipata ieri mattina, 25 agosto, ai rappresentanti dei lavoratori e sarà ufficializzata dopo l'approvazione della giunta.

È stata dunque rapida la risposta del Comune agli agenti della polizia locale che ieri hanno organizzato un sit-in in Piazza Bra per rimarcare quanto siano precarie le condizioni dell'immobile di Via del Pontiere in cui ha sede il comando.

Un problema fatto presente dalle lavoratrici e dai lavoratori ai sindacati Ugl, Uil Fpl e Cisl Fp, che nei mesi scorsi avevano annunciato lo stato di agitazione e avevano organizzato una manifestazione proprio in Via del Pontiere. Ed anche ieri mattina, gli agenti hanno mostrato le loro preoccupazioni per la staticità dell'immobile e e per le condizioni igieniche di alcune sue parti, dove si sono accumulate deiezioni di uccelli e dove erano stati avvistati anche dei topi.

Al termine del sit-in di Piazza Bra, l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi e l'assessore al personale Michele Bertucco hanno incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori. «Il colloquio è stato molto positivo e l'amministrazione ha preso un impegno importante, concreto e per certi versi storico esponendoci la volontà e l'impegno di spostare in tempi congrui già nei prossimi mesi, temporaneamente, il personale che ha sede al comando di Via del Pontiere fino ad arrivare al compimento del progetto definitivo ossia aprire il nuovo comando di polizia locale alla Caserma Rossani - hanno riferito Marco Bognin di Uil Fpl, Angelo Tirapelle di Cisl Fp e Loredano Bertaiola di Ugl - Anche altri sono stati i temi affrontati e gli spunti che hanno riguardato tutto il personale del Comune di Verona, con particolari sensibilità sugli aspetti psicologici e del benessere lavorativo. Abbiamo chiesto e ottenuto un approfondimento sul tema dei corsi di formazione per la transizione digitale che così come sono organizzati per tempi e modi mettono in grande difficoltà tutto il personale. L'amministrazione ci ha comunicato che valuterà la nostra proposta di posticipare i termini dei corsi al 31 dicembre. Crediamo inoltre che la formazione debba essere non solo obbligatoria e trasversale ma anche specifica per ogni settore in modo da aumentare la professionalità dei dipendenti del Comune».

Zivelonghi e Bertucco hanno poi confermato quanto dichiarato dai sindacati, aggiungendo che nei prossimi giorni sarà sottoposta alla giunta la delibera che avvierà il trasferimento della polizia locale. La soluzione individuata sarebbe inoltre già stata condivisa con il comandante Luigi Altamura.