«Sede del comando fatiscente», stato di agitazione alla polizia locale di Verona

Un edificio «fatiscente e con gravi problemi di salubrità», dove talvolta il riscaldamento non funziona e dove sono stati avvistati anche topi e altri roditori. Spesso, edifici di questo tipo sono luoghi abbandonati, che vengono occupati abusivamente e che sono oggetto di sgombero da parte della polizia locale. Ma questo particolare edificio fa eccezione, perché è proprio la sede del comando centrale della polizia locale di Verona, in Via del Pontiere. E a denunciarne le criticità sono stati Angelo Tirapelle di Cisl Fp, Loredano Bertaiola di Ugl e Marco Bognini di Uil Fpl. «Lanciamo un forte grido di allarme e ci aspettiamo che l'amministrazione lo colga», hanno dichiarato.

I tre sindacati del pubblico impiego hanno organizzato oggi, 26 maggio, due assemblee nella Sala Lucchi di Piazzale Olimpia, a Verona. La prima dalle 10 alle 12.30 e la seconda dalle 13 alle 15.30. In entrambe «si è discusso prevalentemente sulla grande e annosa problematica dell'immobile di Via del Pontiere che ospita il comando della polizia locale del Comune di Verona», hanno riportato Tirapelle, Bertaiola e Bognini. E la decisione finale di sindacati e lavoratori è di attivare lo stato di agitazione.

«La sede del comando di polizia locale - hanno spiegato i tre sindacalisti - come ben si vede da ormai troppi anni, è fatiscente e con gravi problemi di salubrità degli ambienti. Nel tempo si rilevano periodi con un malfunzionamento del riscaldamento, grandi problemi legati a deiezioni di uccelli e si sono intensificati gli avvistamenti di topi e roditori». E l'intento dello stato di agitazione è proprio quello di «evidenziare le gravi problematiche che riguardano le operatrici e gli operatori del comando».