A Roma la consegna della pergamena per l'iscrizione del Tocatì al registro delle buone pratiche Unesco

Si terrà domani, martedì 5 settembre alle 11, nella sala Spadolini del ministero della cultura, in via del Collegio Romano 27, a Roma, la cerimonia per l’avvenuta iscrizione del "Tocatì, Programma per la salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali" nel Registro delle Buone Pratiche della Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Al riguardo, l'ufficializzazione dell'iscrizione era stata fornita lo scorso 1 dicembre 2022, durante la XVII sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale tenutasi a Rabat, in Marocco.

Alla cerimonia di domani, presieduta da Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura con delega Unesco, interverranno per il Comune di Verona il sindaco Damiano Tommasi e l’assessora ai rapporti Unesco Marta Ugolini insieme al presidente dell'Associazione Giochi Antichi – AGA Paolo Avigo e il vicepresidente Giuseppe Giacon. Sarà presente Fausta Bressani della Regione Veneto. Il Tocatì, che è la 17esima iscrizione italiana nelle liste Unesco del patrimonio immateriale, si terrà nelle vie e nelle piazze del centro cittadino dal 14 al 17 settembre. Il programma completo della manifestazione sarà presentato questa settimana.

Quello di domani si prospetta dunque come un momento istituzionale che sigillerà l’entrata del Tocatì nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Il Tocatì costituisce il primo esempio in Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento e ad assumere un ruolo di riferimento per tutti gli appassionati di giochi e sport tradizionali. Il Tocatì è la 17esima iscrizione Italiana nelle liste Unesco del patrimonio immateriale, avvenuta come detto lo scorso 1 dicembre al termine di un lungo percorso di candidatura multinazionale.

«Un caloroso ringraziamento va all’Ufficio Unesco del Segretariato generale del ministero della cultura Italiano e alle altre istituzioni nazionali per la fiducia, il sostegno e il lavoro di coordinamento. - ha commentato Giorgio Paolo Avigo, presidente dell'Associazione Giochi Antichi (AGA) - L'iscrizione di Tocatì nel Registro delle Buone Pratiche ci incoraggia a rafforzare la nostra azione all'interno della grande comunità Unesco. Le giocatrici e i giocatori ci aiuteranno ad affrontare le nuove sfide del patrimonio immateriale, come strumento di dialogo tra culture, benessere per le comunità e pace tra i popoli!».