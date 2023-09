Tim Music Awards all'Arena, successo per la prima serata. Niente diretta tv per la seconda

Cambio di palinsesto per la prima serata di Rai 1 di oggi, 16 settembre. Questa sera era in programma la diretta dall'Arena di Verona per il secondo appuntamento con i Tim Music Awards, l'evento in cui vengono premiati gli artisti italiani che hanno ottenuto i migliori risultati con album, singoli, concerti. Stasera, però, sarà trasmessa un'altra diretta, quella della finale dell'Europeo di Volley Maschile in cui l'Italia proverà a rivincere il titolo affrontando la Polonia.

La serata conclusiva dei Tim Music Awards sarà quindi vissuta dal vivo solo dal pubblico dell'Arena di Verona. Mentre la registrazione sarà proposta su Rai 1 domani sera e l'evento speciale Tim Music Awards-La festa, che ha aperto la tre giorni di musica giovedì scorso, sarà trasmessa sempre sulla Rai il 20 settembre.

Non c'è stato, invece, nessun cambio di programma per la serata di apertura dei Tim Music Awards, che si è svolta ieri in Arena ed è stata vista in contemporanea su Rai 1 da tanti telespettatori. I dati di auditel pubblicati su Today indicano che l'evento condotto da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti ha avuto 2.382.000 spettatori, pari al 17.5% di share. Dati superiori a quelli della seconda puntata del Grande Fratello su Canale 5. La musica all'Arena di Verona ha dunque avuto un gradimento maggiore rispetto allo storico reality-show di Mediaset.

Tanti gli artisti che si sono esibiti ieri nell'anfiteatro scaligero e tanti ancora quelli che si esibiranno stasera nell'evento finale. Sul palco per far cantare tutti sono saliti, tra gli altri, Laura Pausini, che ha lanciato il suo nuovo singolo "Durare", Antonello Venditti insieme a Francesco De Gregori, i Pooh, Alex, gli Articolo 31, Guè, Madame, Max Pezzali e Marco Mengoni con Elodie.