Giovedì 14 settembre, l’Arena di Verona ospita il grande show musicale TIM Music Awards – La Festa. Una serata speciale, condotta dall’ormai padrone di casa Nek, insieme a Carolina Di Domenico, che andrà poi in onda in prima serata su Rai 2, mercoledì 20 settembre. Una festa canora che porterà sul palco alcuni tra gli artisti italiani più amati, promettendo di regalare momenti di pure emozioni in un piacevole clima di fine estate.

A esibirsi nel corso della serata speciale saranno: Emma, Diodato, Renga Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla. TIM Music Awards – La Festa fa da apripista alle serate di venerdì 15 e sabato 16 settembre, in cui, la prestigiosa Arena di Verona ospiterà per il diciassettesimo anno, gli ambiti premi della musica italiana: i TIM Music Awards. Due importanti serate condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e in onda in contemporanea su Rai 1. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards.

Gli artisti che saliranno sul palco nel corso delle serate di venerdì 15 e sabato 16 settembre sono: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Ava, Anna, Benny Benassi, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D’Alessio, Francesco De Gregori, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra, Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Me Contro Te, Mr. Rain, Negramaro, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Danilo Rea, Renga e Nek, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e con la partecipazione di Amadeus, Antonella Clerici, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, il cast di Grease e Alessandro Siani.

Sempre sul palco dell’Arena di Verona verrà inoltre premiato il gruppo emergente vincitore del concorso TIM "Suona con la tua band all’Arena di Verona". Dopo oltre mille candidature provenienti da tutta Italia sono state selezionate le 15 realtà migliori dal pubblico e dalla giuria TIM, che sono state poi valutate da una giuria di esperti del settore musicale composta da Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato. Il gruppo musicale vincitore avrà l’opportunità di esibirsi in occasione del TIM Music Awards – La Festa, in onda mercoledì 20 settembre in prima serata su Rai 2.