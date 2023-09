Tim Music Awards, gli artisti che canteranno all'Arena ai premi della musica italiana

Venerdì 15 e sabato 16 settembre andrà in scena all’Arena di Verona la diciassettesima edizione dei Tim Music Awards, l'appuntamento con le premiazioni della musica italiana, condotto per la dodicesima volta consecutiva dalla ormai rodata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Ospiti sul palco le grandi stelle della musica italiana che per l’occasione si esibiranno con i loro brani più amati dell’anno, promettendo di regalare grandi emozioni: Alex, Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Benny Benassi, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D'Alessio, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra, Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Me Contro Te, Marco Mengoni, Mr.Rain, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Ai Tim Music Awards verranno conferiti i premi a tutti coloro che hanno ottenuto i migliori risultati con i loro album, singoli, concerti oltre ai premi speciali. All'Arena, dunque, dopo la premiazione dei tormentoni dell'estate, verranno premiati anche gli album che hanno raggiunto la certificazione Fimi/Gfk. E quindi i dischi d'oro, platino e i multiplatino del periodo settembre 2022-settembre 2023, oltre ai singoli multiplatino usciti nello stesso periodo.

Ai Tim Music Awards non mancheranno poi le premiazioni legate alle certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) svolti tra settembre 2022 e settembre 2023.

L'evento sarà anticipato giovedì 14 settembre alle 20, sempre dall’Arena di Verona, dal Tim Music Awards - La Festa, presentato da Nek e Carolina Di Domenico, uno show musicale coinvolgente, che porterà nelle case la musica di alcuni tra gli artisti più conosciuti e amati del momento.