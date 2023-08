All'Arena premiata "Italodisco" dei The Kolors, la canzone dell'estate 2023

È stata ancora una volta l'Arena di Verona ieri, 29 agosto, ad ospitare il Power Hits Estate di Rtl 102.5, l'evento in cui viene proclamata la canzone dell'estate. Ed il brano più ascoltato e votato dell'estate 2023 è stato "Italodisco" dei The Kolors. La band italiana ha ritirato il premio sul palco dell'anfiteatro dove si è esibita alternandosi ai tantissimi ospiti della serata. Una serata che da Verona ha fatto cantare e ballare tutta Italia.

I The Kolors si sono dunque aggiudicati il riconoscimento Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023 per la loro "Italodisco", brano che per dieci settimane è stato in vetta alle classifiche. Ma oltre a questo, i The Kolors hanno ricevuto anche il premio Fimi per il singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto scorsi secondo i dati Gfk. Il premio Pmi al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto scorsi è andato a Peggy Gou per "(It Goes Like) Nanana". Ed il premio Siae per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto, è andato ad Annalisa per “Mon Amour”. Inoltre, il riconoscimento per l'album più venduto dall'estate 2022 all'estate 2023 è stato vinto da Lazza per "Sirio".

Infine, Rtl 102.5 ha deciso quest'anno di assegnare cinque "Rtl 102.5 Power Hits Platino", per omaggiare degli artisti che sono stati riconosciuti come dei pilastri della musica italiana. I cinque premi sono stati consegnati a Laura Pausini, Biagio Antonacci, Max Pezzali, ai Negramaro e ai Pooh.