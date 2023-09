Mercoledì 20 settembre, in prima serata su Rai 2 va in onda TIM Music Awards - La Festa. Una serata speciale, nella cornice dell’Arena di Verona, condotta da Nek insieme a Carolina Di Domenico. Una festa canora con alcuni tra gli artisti italiani più amati, uno show emozionante, che promette di regalare momenti di pure emozioni in un piacevole clima di fine estate. Sul palco nel corso della serata ci saranno Emma, Diodato, Renga Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla.

Durante la puntata si esibirà all’Arena di Verona anche il gruppo emergente vincitore del concorso TIM "Suona con la tua band all’Arena di Verona". Dopo oltre mille candidature provenienti da tutta Italia, sono state selezionate le quindici realtà migliori dal pubblico e dalla giuria TIM, che sono state poi valutate da una giuria di esperti del settore musicale composta da Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato.

Inarrestabile nel frattempo anche il successo dei TIM Music Awards che si sono confermati anche quest'anno uno degli eventi più amati, sia per il doppio sold out all’Arena di Verona in presenza, sia per gli ascolti televisivi. Nella puntata di domenica 17 settembre 2023, infatti, il secondo appuntamento andato in onda su Rai1 ha ottenuto un ascolto medio di 2.469.000 spettatori, pari al 16.6% di share risultando il programma più visto della prima serata televisiva.