Sio dell'Aoui, interrotto test in una terapia intensiva. «Ma nessun passo indietro»

«Non è in atto nessun passo indietro in Aoui nell'utilizzo del nuovo sistema informatico ospedaliero». L'azienda ospedaliera di Verona ha replicato in questo modo a quanto evidenziato nei giorni scorso da Nursing Up.

Il sindacato degli infermieri, in stato di agitazione insieme ad altri sindacati per le difficoltà legate al nuovo Sio, aveva rivendicato la reintroduzione della cartella sanitaria cartacea, al fianco di quella digitale, nella terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Un ripristino che, secondo Nursing Up, era dovuto ai problemi generati dal Sio.

Aoui ha però puntualizzato che non c'è un ritorno alla cartella sanitaria cartacea nelle quattro terapie intensive dei due ospedali veronesi (le tre di Borgo Trento: generale, cardio-toraco-vascolare e polispecialistica post operatoria; e quella generale di Borgo Roma). «Dall’avvio del Sio, lo scorso 24 giugno, è sempre stato previsto il doppio canale (cartaceo e informatico) - hanno spiegato dall'azienda ospedaliera - Ad esempio, è cartacea la termografica giornaliera, e cioè la funzione specifica delle terapie intensive di annotazione dei parametri vitali e della farmacoterapia del paziente».

Ciò che è successo in una delle quattro terapie intensive è che, per una settimana, è stato eseguito un breve test nell’utilizzo della sola annotazione informatica. Terminato il test, la terapia intensiva è ritornare alle procedure utilizzate sin dall'avvio del Sio e in uso in tutte le unità operative. «Dopo una settimana, direttore e caposala dell'unità operativa hanno deciso di interrompere il test, anche sulla scorta delle richieste dei lavoratori - hanno concluso dall'Aoui - Si precisa che si tratta di una singola e parziale iniziativa limitata ad un reparto e non riferita a tutto il sistema. Si tratta dell’introduzione di nuove modalità organizzative e di adattamenti, peraltro costantemente sempre in atto, in una organizzazione complessa come quella di un ospedale».