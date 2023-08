Stato di agitazione di Nursing Up, Ugl Salute e Di.Co.Sì per il nuovo Sio di Aoui

Il personale sanitario dell'Aoui di Verona (Azienda ospedaliera universitaria integrata) ha proclamazione lo stato di agitazione per i problemi sorti dall'introduzione del nuovo Sio (Sistema informatico ospedaliero). Lo stato di agitazione era stato già proclamato dai sindacati Cgil e Fials, a cui ora si aggiungono Ugl Salute, Di.Co.Sì ed il sindacato degli infermieri Nursing Up.

L'agitazione del personale è stata motivata dalle perplessità e dalle preoccupazioni vissute dal personale per la «possibile rischiosità» del nuovo sistema informatico, il quale «sta sottraendo molto tempo all'assistenza diretta al paziente e alla sua presa in carico - hanno spiegato i sindacati - necessitando di continui interventi non sempre risolutivi delle problematiche».

Nonostante le rassicurazioni dell'azienda, il lavoratori avvertono che il Sio ha reso le loro attività più «stressanti, difficili ed estremamente rischiose per gli elevati margini di errore» e per questo hanno proclamato lo stato di agitazione, richiedendo al prefetto Donati Cafagna l'espletamento della procedura conciliativa per comporre il conflitto.