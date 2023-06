Tav Verona-Vicenza, il commissario Macello: «Completa entro giugno 2026»

L'Alta Velocità tra Verona e Vicenza è quasi a un terzo del suo completamento. Completamento che sarà raggiunto entro il 2026. Ad annunciarlo è stato oggi, 12 giugno, il commissario straordinario per la Tav Vincenzo Macello, partecipando ad un incontro organizzato nella sede della Provincia di Vicenza proprio per discutere sulla nuova linea ferroviaria.

«Nel lotto compreso tra Verona e Vicenza, contiamo di ultimare i lavori della Tav entro il giugno 2026, in tempo per usufruire dei finanziamenti Pnrr - ha dichiarato Macello - I cantieri procedono velocemente e attualmente con l'avanzamento dei lavori siamo al 32%. E siamo contenti di come stiamo procedendo. Abbiamo un cronoprogramma stringente e abbiamo il dovere di rispettarlo».

Durante il vertice nel capoluogo vicentino, si è discusso del lotto della Tav che collega Verona a Vicenza e del primo tratto successivo, quello che attraverserà proprio Vicenza. ;«È stato un incontro costruttivo - ha commentato il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin - Le osservazioni e le istanze avanzate dalle amministrazioni comunali hanno l'obiettivo di limitare i disagi di un cantiere fortemente impattante, che tutti ci auguriamo prosegua con celerità. Da parte del commissario Macello c’è la volontà di mantenere un canale di comunicazione costante con le istituzioni e le comunità, in modo che le informazioni siano puntuali, e c’è anche l’apertura a intervenire, dove possibile, perché il progetto sia rispettoso delle esigenze dei territori che attraversa».

E condivisione è stata una parola ripetuta spesso anche dalla vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti. «La Regione è sempre stata al fianco dei Comuni interessati al cantiere della Tav, con una funzione di regia, facilitando il dialogo tra tutte le parti interessate - ha detto - Riunioni come quella di oggi sono fondamentali, perché danno ai sindaci la possibilità di un confronto diretto con Rfi, facendosi portavoce delle istanze del territorio».