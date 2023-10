Stella di Natale, azienda si propone per ripararla. Bozza: «I tempi per montarla ci sono»

Brilla una luce di speranza sulla Stella di Natale, l'archi-scultura che negli ultimi 40 anni ha decorato l'Arena durante le festività natalizie. Quest'anno sembrava impossibile che l'opera potesse essere di nuovo posizionata in Piazza Bra, ma per l'azienda veronese Iron Beton ci sarebbe il tempo materiale per ripararla e ricollocarla di fronte a Palazzo Barbieri e al fianco dell'anfiteatro.

La preannunciata mancata installazione della Stella di Natale in Piazza Bra nel prossimo dicembre è dovuta all'incidente avvenuto nel gennaio scorso, quando un basamento della struttura è caduto sull'Arena durante la fase di smontaggio. «Il basamento crollato è andato distrutto e va riprogettato e ricostruito - ha spiegato la vicesindaca di Verona Barbara Bissoli - Quindi è difficile che possa essere pronto per essere reinstallato già da quest’anno». Il Comune di Verona si è messo alla ricerca di soluzioni alternative, scatenando le reazioni avverse delle opposizioni, convinte che invece si dovesse fare il possibile per riportare l'opera in Piazza Bra anche nel prossimo Natale.

E l'azienda Iron Beton si è offerta per dare una mano. La ditta rappresentata da Valentino Reuben Fedrigo si è messa a disposizione per la riprogettazione e la riparazione della Stella di Natale. E sarebbe disposta a farlo senza chiedere nulla in cambio, se non una targa di ringraziamento.

Una proposta che potrebbe far cambiare idea al Comune, ma che al momento ha reso solo più accese le critiche delle minoranze. «Grazie all’iniziativa meritoria di un’impresa che si è offerta di riparare la Stella, si scopre che ci sono i tempi per sistemarla e montarla - ha dichiarato il consigliere di Forza Italia Alberto Bozza - E così il sindaco Damiano Tommasi e i suoi potrebbero riaprire la partita, ma solo perché hanno preso atto della scelleratezza e dell’impopolarità della loro decisione, e grazie alla protesta delle minoranze e di tantissimi cittadini. Questo, al momento parziale, dietrofront dimostra in primis che sindaco e assessori non conoscono il cuore e i sentimenti della città che amministrano. Per svegliare l’amministrazione dal torpore e dall’inerzia doveva arrivare un privato. Le soluzioni ai problemi di Verona le stanno trovando i cittadini veronesi, è assurdo». E Berardo Taddei, presidente dell'associazione Famiglia è Futuro chiede che il Comune non si sottragga «all'impegno di riproporre con forza questa iconica decorazione natalizia, simbolo natalizio della nostra città e faro di speranza per i cittadini di Verona, oltre che fonte di attrazione per i visitatori. Famiglia è Futuro assicura dunque il suo impegno a collaborare per garantire che la Stella di Natale sia riposizionata in Piazza Bra.