Tra maschere, mascherine e green pass via libera al 492° Bacanal del Gnoco: tornano i carri per il carnevale

Anche quest'anno Verona avrà il suo carnevale. L'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha infatti dato il via libera alle manifestazioni di febbraio (e non solo) legate al tradizionale "Bacanal del gnoco". Complice una situazione pandemica in fase di lieve ma progressivo miglioramento, maschere e carri potranno tornare a sfilare, seppur in un corteo ridotto e con figuranti sottoposti al rispetto di precise misure e controlli anti Covid, non da ultimo la verifica del green pass.

I dettagli devono ancora essere ufficializzati, ma è già chiaro che per tutti gli spettatori, trattandosi di una manifestazione che prevede il formarsi di assembramenti, sarà obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, così come specificato anche nell'ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. È poi verosimile che il tipo di mascherina da indossare per il pubblico sia quella di tipo Ffp2, ovvero quella che fornisce maggiori garanzie di protezione.

Il dato significativo è, ad ogni modo, che il carnevale veronese tornerà a riempire di suoni, colori ed allegria il centro cittadino. La grande sfilata del tradizionale venerdì gnocolar è infatti già programmata: appuntamento il 25 febbraio 2022 a partire dalle ore 14 per l'avvio del corteo del 492° "Bacanal del gnoco". Tra gli appuntamenti da sempre più graditi, quest'anno faranno ritorno anche la "Festa della renga" e la "Gran Gnoccolada" in Piazza Bra e a San Zeno. Di seguito riportiamo il calendario degli eventi già programmati.

Giovedì 24 febbraio

ore 15 in Piazza San Zeno apertura delle manifestazione

ore 18 in Piazza Bra apertura Gran Gnoccolada

ore 19.30 in Piazza Bra, Piazza San Zeno, Piazza Erbe, Piazza Bacanal spettacolo carri e majorettes

Venerdì 25 Febbraio

dalle ore 11 in Piazza Bra si continua con la “Gran Gnoccolada”

dalle ore 11 in Piazza San Zeno gnocchi della tradizione veronese

ore 14 partenza corteo del 492° Bacanal del Gnoco

dalle ore 18 in Piazza San Zeno spettacolo

Sabato 26 febbraio:

dalle ore 11 in Piazza San Zeno si continua con “…Sarà sempre Carnevale …. a Verona”

Domenica 27 febbraio:

dalle ore 11 in Piazza San Zeno si continua con “…Sarà sempre Carnevale … a Verona”

dalle ore 14 con partenza dall’Arsenale per arrivare in Piazza San Zeno “Cavalcata storica di Tomaso Da Vico” con 100 cavalli

Martedì 1 marzo: