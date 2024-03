Inizia lunedì il nuovo servizio di raccolta a domicilio del verde privato di Amia

Sono circa 4 mila le utenze a Verona che hanno già aderito al servizio a pagamento di raccolta di verde e ramaglie a domicilio e che da lunedì potranno, secondo il calendario pubblicato online sul sito www.amiavr.it, mettere fuori casa il bidone verde per lo svuotamento in loco. Per i circa 600 che non hanno fornito alcuna risposta, sottolineano dalla società di via Avesani, c’è tempo ancora qualche giorno per aderire al nuovo servizio oppure per restituire l’apposito contenitore da 240 litri.

Ciascun cittadino può infatti scegliere, secondo esigenze, se attivare il servizio di raccolta a domicilio (che è a pagamento) o se portare il proprio verde, sfalcio e ramaglie, autonomamente all’isola ecologica, in tal caso del tutto gratuitamente. Il conferimento del rifiuto verde, fogliame e simili, è infatti già incluso nella Tari, la tassa sui rifiuti. Come da disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ora effettua serrati controlli su ciò che è compreso e non compreso in Tari, il servizio domiciliato con bidone è invece un servizio a richiesta individuale specifico che Amia ha deciso di mettere a disposizione e a cui ciascuno può scegliere se aderire a fronte del pagamento della tariffa prevista che è di 90 euro l’anno IVA inclusa per il primo bidone e di 75 dal secondo in poi: si tratta di circa 3 euro a raccolta, considerato che nei 12 mesi l’azienda ha previsto 27 ritiri, calendarizzati seguendo l’andamento stagionale della produzione di questo tipo di rifiuto. Nelle zone dove è in vigore la raccolta porta a porta, il bidone deve essere messo fuori dalla propria abitazione la sera prima. Nelle altre zone, il bidone verde va messo sempre la sera prima vicino alla batteria di cassonetti più vicina a casa con le modalità e distanze già segnalate agli utenti e che si possono sempre consultare sul sito aziendale.

CONFERIMENTO GRATUITO - È sempre possibile conferire autonomamente e gratuitamente le proprie ramaglie all’isola ecologica. Per agevolare e ridurre al minimo il rischio di abbandono improprio di questo rifiuto, azione che grazie al nuovo regolamento rifiuti è tra l’altro soggetta a precise sanzioni e su cui ora vigilano anche gli ispettori di zona, Amia in collaborazione con il Comune ha organizzato postazioni mobili e itineranti di conferimento del verde, con orario continuato dalle 7 alle 18, in alcuni quartieri. Inoltre, il conferimento è sempre gratuito anche nelle isole ecologiche di via Avesani 34, in Basso Acquar (dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18) e di strada Mattaranetta 41, zona San Michele (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e, nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato, dalle 14 alle 18). E ancora, sono stati decisi incentivi sulla Tari a quanti decideranno di compostare autonomamente il proprio verde. Tutte le informazioni sono online sul sito dell’Amia (www.amiavr.it).