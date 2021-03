Venerdì sciopero del trasporto pubblico, le corse di Atv con possibili disagi

Il settore dei trasporti si ferma per la seconda volta in una settimana. Domani, 26 marzo, sarà la volta dei lavoratori del trasporto pubblico locale che protesteranno contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale. A Verona è stato organizzato un presidio statico dalle 9.30 alle 11.30 alla stazione Porta Nuova, vicino alle biglietterie di Atv. La manifestazione è stata indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Domani, dunque, il servizio di trasporto pubblico di Atv non potrà essere garantito in modo completo. Disagi nelle corse extraurbane potrebbero verificarsi per i bus in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle 05.44; per quelli in partenza dai capolinea dalle 08.46 alle 11.44; e per quelli in partenza dai capolinea dalle 14.46 sino al termine del servizio. Per i servizi urbani, compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane, le corse non garantite sono quelle in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle 05.59; quelle in partenza dai capolinea dalle 9 alle 11.59 e quelle in partenza dai capolinea dalle 15 al termine del servizio.

Potrebbe non essere del tutto garantita l'operatività delle biglietterie durante l'arco della giornata. Saranno invece garantiti il servizio navetta che collega la stazione di Verona Porta Nuova all'aeroporto Catullo e i servizi conto terzi.