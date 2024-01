Sciopero nazionale dei trasporti: disagi e fasce di garanzia per le corse Atv

È stato proclamato per domani, 24 gennaio, lo sciopero nazionale di 24 ore dei trasporti. La protesta è stata organizzata da Cobas, Cobas Lavoro Privato, Adl, Sgb e Cub Trasporti e, anche se negli ultimi scioperi indetti da questi sindacati non ci sono state astensioni del personale di Atv, è comunque possibile che ci siano disagi al trasporto pubblico scaligero.

Nel servizio extraurbano di Atv, i disagi potrebbero riguardare le corse in partenza dai capolinea dalle 08.46 alle 11.45 e le corse in partenza dai capolinea dalle 14.46 fino al termine del servizio.

Per i servizi urbani, possibili disagi per le corse in partenza dai capolinea dalle 9 alle 11.59 e per le corse in partenza dai capolinea dalle 15 al termine del servizio.

Potrebbe inoltre non essere del tutto garantita l'operatività delle biglietterie Atv durante tutto l'arco della giornata.

Rientrano nelle fasce di garanzia e quindi non avranno problemi a causa dello sciopero le corse extraurbane in partenza dai capolinea da inizio servizio fino alle 8.45 e le corse in partenza dai capolinea dalle 11.46 alle 14.45. Le corse urbane protette dalle fasce di garanzia sono invece quelle in partenza dai capolinea da inizio servizio fino alle 9 e quelle in partenza dai capolinea dalle 12 alle 14.59.

Sempre garantiti il servizio navetta che collega la stazione di Verona Porta Nuova all'aeroporto Catullo e i servizi conto terzi come ad esempio gli autobus scolastici.

Diverse, infine, le rivendicazioni alla base dello sciopero di domani. I sindacati di base chiedono un aumento salariale e una riduzione dell'orario di lavoro settimanale, oltre a turni meno logoranti per gli autisti e maggiore sicurezza a bordo dei veicoli pubblici sia per i viaggiatori che per chi ci lavora.