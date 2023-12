Accordo tra Veneto e Provincia di Trento per la sanità nelle zone di confine

È stata rinnovata la convenzione fra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento per la sanità nelle zone di confine. Prosegue dunque la collaborazione per il soccorso sanitario extraospedaliero nei comuni tra le province di Trento e di Verona e per l'erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza-emergenza per gli utenti provenienti dai comuni dell’Alto Garda, dell'Alta Val d’Adige e delle zone limitrofe.

Nei prossimi giorni, l'Ulss 9 Scaligera e l’azienda trentina per i servizi sanitari disciplineranno di comune accordo le modalità operative della collaborazione.

Il rinnovo è stato approvato ieri, 7 dicembre, dalla giunta provinciale di Trento, su indicazione dell'assessore alla salute Mario Tonina. «L'obiettivo - spiega l'assessore - è come sempre quello di ottimizzare i servizi e di favorire gli utenti, in questo caso i pazienti delle zone di confine, che possono così accedere a servizi ragionevolmente più vicini, in un'ottica di mutualità e reciprocità con la Regione Veneto".

Due gli ambiti individuati nella collaborazione.

Il primo è il soccorso sanitario extraospedaliero nei comuni di confine tra la provincia di Trento e la provincia di Verona. L'obiettivo è quello di uniformare e coordinare la risposta del 118 trentino con quella del 118 veronese alle richieste di soccorso nelle aree di confine, secondo il criterio della vantaggiosità per l’utenza e in un’ottica di reciprocità.

Il secondo è l'erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza-emergenza per gli utenti provenienti dai comuni dell’Alto Garda, dell'Alta Val d’Adige e delle zone limitrofe. Per gli utenti soccorsi nell’Alto Garda Veronese, pur con intervento di mezzi veneti, per patologie mediche e traumatiche minori le strutture ospedaliere di riferimento potranno essere l'ospedale di Rovereto e quello di Arco.