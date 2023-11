Piccoli rugbisti coi baffi per promuovere la prevenzione dei tumori maschili

I baffi di Movember sono cresciuti anche sui volti dei piccoli sportivi del Verona Rugby. Questo mese di novembre è infatti dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, in particolare quelli alla prostata, alla vescica e al testicolo. E Movember è l'evento che ha proprio lo scopo di promuovere la prevenzione attraverso il simbolo dei baffi.

A Verona a disegnarsi i baffi sul volto sono stati i più piccoli, in un'iniziativa voluta dal Rugby Verona in collaborazione con Synlab. Il raggruppamento casalingo, che ha visto coinvolte le categorie under 6, 8, 10 e 12 di Verona, Rovigo, Lagaria Rugby, Frassinelle e Sudtirolo Rugby, ha visto scendere in campo i ragazzini e le ragazzine con baffi colorati e originali per lanciare un messaggio importante agli adulti. «È stata una bellissima giornata al Payanini Center assieme a tutta la comunità del Verona Rugby, a cominciare dai più piccoli fino alla prima squadra - ha dichiarato la presidente Raffaella Vitadello - L’intera giornata è stata dedicata alla prevenzione e alla ricerca mettendo assieme sport, associazioni e un’azienda importante come Synlab. Speriamo che si tratti dell’inizio di una relazione importante che leghi due mondi naturalmente uniti come sport e salute».

«Sensibilizzare la popolazione maschile a porre attenzione alla salute del proprio corpo è fondamentale e l'iniziativa condivisa con il Rugby Verona è un bellissimo esempio - ha dichiarato Cesare Gallorini, direttore regionale di Synlab per il Nordest - La ricerca ha fatto passi da gigante, abbiamo a disposizione tecnologie di ultima generazione che permettono una diagnosi precoce, importantissima per poter trattare con successo i tumori. La nostra attività, oltre naturalmente a quella diagnostica, è quella di informare i pazienti e per questo mettiamo a disposizione i nostri esperti».

L’azione di sensibilizzazione è proseguita durante il match della prima squadra contro il Villorba con un banchetto informativo e la presenza di informazioni per sensibilizzare sul tema della prevenzione.