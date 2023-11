È partito Movember, il mese che vuole sensibilizzare sulla salute maschile

Nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, giovedì 9 novembre, sono state presentate le iniziative promosse dall’associazione Anymaul in territorio veronese per “Movember”, il movimento per la sensibilizzazione sui temi della salute maschile.

Alla conferenza sono intervenuti: Giuliana Guadagnini, psicoterapeuta sessuologa e consulente in psicologia dello sport; Sante Burati, Presidente di LILT Verona e Michele Perazzoli, Presidente dell’associazione Anymaul.

Per tutto il mese di novembre, in alcuni locali della città e della provincia, sarà possibile contribuire alla causa della Fondazione Movember per la salute maschile. Le attività che hanno aderito alla campagna 2023 ospiteranno materiale informativo e parte del ricavato dei prodotti personalizzati a tema Movember (piatti, long drinks, birra, ecc.) sarà devoluto in beneficenza.

I locali di quest’anno in città sono: Osteria Fuori Porta, Santa Maria Craft Pub, Osteria Ai Preti, Special Mr Martini, Dal Medico, Il Localino, Bar al Vo, Wonder Wine, Le Maddalene, Samo Bar, Nosetta, Mezcalina, Morandin e Caval Matto. In provincia invece sono: Pub 900 (Sant’Ambrogio di Valpolicella), Bar The Brothers (Grezzana), Corner (Legnago), Dubliners (Villafranca), Clover (Sommacampagna), San Pierino e Cin Cin (Bovolone).

Diversi gli eventi che si sono tenuti nei giorni scorsi e altri ancora in calendario nelle prossime settimane: il 12 novembre una conferenza dedicata al movimento Movember e organizzata da Movete - Movember Soave, in collaborazione con il Comune di Soave; il 15 novembre “cotechini e pearà” con Toni di Gusto al Santa Maria Craft Pub; il 23 novembre, nella sala consiliare di Isola della Scala, un incontro di sensibilizzazione sulla salute maschile con la polizia locale, il Comune e i cittadini e, infine, il 29 novembre la serata Movember all’Industry Beer and Food, in collaborazione con il Comune di Colognola ai Colli.

Inoltre, sono in programma diversi incontri dedicati alle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado (Anti, Berti, Giorgi, Marconi e Bolisani) che faranno il focus sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione delle malattie maschili. Tra i relatori: Giuliana Guadagnini, Maria Angela Cerruto, direttrice della Scuola di specializzazione in Urologia di Verona, Giuseppe Pecoraro, direttore dell’UOC di Urologia di Villafranca, Alberto Diminutto, urologo e Giuseppe Campo, andrologo all’ospedale di Villafranca.

Ampio spazio, grazie alla collaborazione con LILT Verona, verrà assegnato alla prevenzione: sono infatti previste visite gratuite di screening medico (per informazioni, LILT Verona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, Tel./Fax 0458303675) e psicologiche (per informazioni, Giuliana Guadagnini g-guadagnini@hotmail.it). Attivato anche uno speciale Young Movember dedicato allo screening per i ragazzi presso gli ambulatori dell’UOC di Urologia di Villafranca (per informazioni, dott. Pecoraro giuseppe.pecoraro@aulss9.veneto.it).

Per raccogliere fondi per la ricerca verranno, inoltre, realizzati e messi in vendita, con il sostegno di Pixel t-shirt Verona, cappelli "Beanie" a tiratura limitata.

Movember (parola che unisce “Moustache” e “November” e che vede migliaia di persone farsi crescere i baffi nel mese di novembre come segno di adesione all’iniziativa) è il movimento promosso dalla fondazione benefica Movember Foundation che opera a livello internazionale e che si occupa di alcuni dei problemi di salute più gravi che colpiscono gli uomini.

L’associazione Anymaul è formata da un gruppo di cittadini appassionati di rugby che condividono la cultura del terzo tempo e del volontariato.